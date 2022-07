Wer die Emmy-Verleihung sehen möchte, wird auch in diesem Jahr wieder beim Pay-TV-Sender Warner TV Serie fündig. Wie am Dienstag bekannt wurde, wird Warner TV Serie die Preisverleihung in der Nacht von Montag, den 12. auf Dienstag, den 13. September exklusiv im deutschsprachigen Raum übertragen.

Bereits ab 1 Uhr zeigt der Sender die Ankunft der Stars auf dem Roten Teppich, die Gala selbst beginnt um 2:00 Uhr deutscher Zeit. Wer sich nicht die Nacht um die Ohren schlagen will, kann die Emmy-Verleihung an den darauffolgenden Tagen noch einmal ansehen: Die Wiederholungen laufen am Dienstag, den 13. September um 22:30 Uhr sowie am Samstag, den 17. September um 18:10 Uhr.