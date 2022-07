am 12.07.2022 - 15:53 Uhr

Gerade erst ist die zweite Staffel von "99 - Eine:r schlägt sie alle" in Sat.1 angelaufen, da sucht der Sender bereits nach Kandidatinnen und Kandidaten für eine Fortsetzung der Spielshow. In dem Bewerbungsaufruf ist von einer Produktion im Oktober die Rede. Auf DWDL.de-Nachfrage will der Sender eine dritte Staffel jedoch noch nicht bestätigen.

"Unabhängig von dem Ausstrahlungstermin einer möglichen nächsten Staffel, geben wir alleinen die Chance, sich im Umfeld der aktuellen Staffel zu bewerben", sagte eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de. Produziert wird die Sendung von Fabiola, neben Sport-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld ist in diesem Jahr zudem erstmals Melissa Khalaj als Moderatorin mit dabei.

Das Spielprinzip ist simpel: 100 Kandidatinnen und Kandidaten treten über mehrere Ausgaben hinweg in 99 Spielen gegeneinander an. Dabei gilt nur eine Regel: Sei niemals der oder die Letzte. Denn wer es schafft, 98 Mal nicht der oder die Letzte zu sein, kann im finalen Duell 99.000 Euro gewinnen.

Aus Quotensicht besteht derweil noch Luft nach oben: Mit 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe startete die zweite Staffel am vergangenen Freitag mit Tiefstwerten. Die erste Staffel von "99 - Eine:r schlägt sie alle" hatte vor einem Jahr im Sat.1 im Schnitt noch mehr als zehn Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.