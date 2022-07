Es ist tatsächlich passiert: Mit "Squid Game" schafft es der Netflix-Megahit als erste nicht-englischsprachige Produktion auf die Liste der Nominierten für die beste Drama-Serie der vergangenen Saison bei den diesjährigen Primetime Emmys Awards zu gelangen - zwei Jahre, nachdem mit "Parasite" schon eine südkoreanische Produktion den Oscar als bester Film abräumen konnte. Das wirft natürlich zuallererst die Frage auf: Warum ist "Squid Game" als südkoreanische Serie überhaupt bei den Emmys im Rennen? Möglich ist das, weil die Serie mit Netflix einen US-amerikanischen Auftraggeber hatte und auch von vornherein für den Einsatz auf dem US-Markt gedacht war. Netflix hatte daher die Wahl, die Serie bei den International Emmys oder den Primetime Emmys einzureichen, sich für die prestigeträchtigere Variante entschieden - und wurde dafür nun belohnt. Denn es gab nicht nur eine Nominierung als beste Drama-Serie, Hauptdarsteller Lee Jung-jae ist auch persönlich für seine Rolle nominiert.

Netflix ist im Drama-Bereich ohnehin stark vertreten und stellt drei der acht Nominierten: Auch "Stranger Things" und die finale Staffel von "Ozark" sind mit im Rennen. Bei "Ozark" gab's obendrein noch Nominierungen für Jason Bateman und Laura Linney persönlich. benfalls vom Abschieds-Hype profitieren könnte "Better Call Saul", das allerdings nächstes Jahr ebenso wie der erneut auch persönlich nominierte Bob Odenkirk nochmal eine Chance hat, da AMC ja hier erst einen Teil der finalen Staffel veröffentlicht hat. Als harter Gegner dürfte sich aber vor allem auch "Succession" erweisen, das nach dem produktionsbedingten Aussetzen im vergangenen Jahr nun wieder zurück auf der Nominierungsliste ist, ebenso wie Brian Cox und Jeremy Strong als beste Hauptdarsteller.Mit insgesamt satten 25 Nominierungen ist es obendrein die meistnominierte Produktion bei den diesjährigen Emmys überhaupt. HBO hat mit "Euphoria", das es auf insgesamt 16 Nominierungen bringt, zudem noch ein zweites heißes Eisen im Feuer, hier schaffte es auch u.a. Zendaya auf die Nominiertenlisten für die beste Hauptrolle sowie zwei weitere für die Musik.

Unter den acht Nominierten gibt's auch zwei brandneue Produktionen, die vielleicht noch nicht jeder auf dem Zettel hatte, die ihre Nominierung aber unbedingt verdient haben. Da ist zum Einen die Showtime-Produktion "Yellowjackets" über vier Teenager, die 1996 nach einem Flugzeugabsturz in der Wildnis 19 Monate ums überleben kämpfen müssen. Mit Melanie Lynskey schaffte es eine der Hauptdarstellerinnen auch zu einer persönlichen Nominierung in der Hauptdarstellerinnen-Kategorie. Und dann die Apple TV+-Serie "Severance", die irre Geschichte über eine Firma erzählt, die ihrer Belegschaft durch einen Eingriff ins Gehirn die beruflichen und privaten Erinnerungen trennt, sodass man im jeweiligen Umfeld nicht auf die jeweils andere Hälfte zugreifen kann. Adam Scott ist auch eprsönlich als bester Hauptdarsteller nominiert. Bei den Hauptdarstellerinnen gab es obendrein noch Nominierungen für Sandra Oh und Jodie Comer für "Killing Eve". Während hier also beide Hauptdarstellerinen noch im Rennen sind, schaffte es bei "The Morning Show" nur Reese Witherspoon auf die Liste, nicht aber Jennifer Aniston.

Comedy-Serien: "Ted Lasso" vor "Hacks und "Only Murders in the Building"

Während bei den Drama-Serien Vorjahres-Abräumer "The Crown" diesmal nicht nominierungsfähig war, weil die neue Staffel noch auf sich warten lässt, könnte es bei den Comedy-Serien Titelverteidiger geben. Letztes Jahr gingen hier die Preise an "Ted Lasso" als beste Comedy-Serie und Jason Sudeikis als bester Hauptdarsteller, beide sind auch diesmal nominiert ebenso wie bei den Frauen Vorjahres-Siegerin Jean Smart für "Hacks". "Ted Lasso" führt auch die Liste der meistnominierten Comedy-Serien mit insgesamt 20 Emmy-Chancen an, gefolgt von "Hacks" mit 17. Daneben kommt aber auch "Only Murders in the Building" auf 17 Nominierungen - bei der Hulu-Comedy ist es aber natürlich nicht die gerade laufende zweite Staffel, die Chancen hat, sondern aufgrund des Ende Mai endenden Nominierungszeitraums noch die erste aus dem vergangenen Jahr.

Viele der weiteren Nominierten kennt man schon gut aus früheren Emmy-Jahren: "Barry", "Curb your Enthusiasm", "The Marvelous Mrs. Maisel". Die FX-Serie "What we do in the Shadows" war 2020 schonmal für einen Emmy als beste Comedyserie nominiert und meldet sich nun ebenfalsl zurück. Aber es gibt nun einen neuen letzten Vertreter der Broadcast-Networks in den großen Emmy-Kategorien: Hatte hier in den letzten Jahren meist "Black-ish" das Fähnchen hoch gehalten, ist es nun "Abbott Elementary" und damit ebenfalls eine ABC-Comedy. In der Mockumentary geht es um eine Lehrerin an einer heruntergekommenen Grundschule, verkörpert von Quinta Brunson, die auch persönlich nominiert wurde, sowohl als Hauptdarstellerin als auch als Autorin. Sie bekommt es neben der schon erwähnten Jean Smart außerdem mit Rachel Brosnahan ("Mrs. Maisel"), Kaley Cuoco ("The Flight Attendant"), Elle Fanning ("The Great") und Issa Rae ("Insecure") zu tun. Bei den Männern sind neben Jason Sudeikis mit Steve Martin und Martin Short zwei Vertreter von "Only Murders in the Building" am Start, daneben noch Donald Glover ("Atlanta"), Bill Hader ("Barry") und Nicholas Hoult ("The Great").

Miniserien: Von Hochstaplerinnen bis "The White Lotus"

Bei den Miniserien waren Hochstapler-Geschichten in der letzten Saison besonders hoch im Kurs - und mit "The Dropout" über Elizabeth Holmes und "Inventing Anna" über Anna Sorokin schafften es auch zwei davon auf die Nominierten-Listen. "WeCrashed" über WeWork hingegen ging leer aus, auch in den Hauptrollen-Kategorien. Dort finden sich dafür Julia Garner und Amanda Seyfried aus den beiden anderen genannten Serien wieder. Favorit rein nach Anzahl der Nominierungen sind aber andere Produktionen: Gleich 20 Nominierungen sammelte "The White Lotus" von HBO ein, 14 "Dopesick" und 10 "Pam & Tommy". Mit Lily James und Sebastian Stan sind diejenigen, die Pamela Anderson und Tommy Lee verkörpert haben, auch persönlich nominiert.

Im Folgenden: Eine Übersicht in den Nominierungen in den wichtigsten Kategorien