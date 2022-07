Am zurückliegenden Samstag kam Sat.1, immerhin ein Vollprogramm, nicht mehr über knapp viereinhalb Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. Zudem gelang das seltene Kunststück, dass im Laufe des Vormittags während Wiederholungen der einstigen Vorabendserie "Anna und die Liebe" zeitweise keine Reichweiten bei den 14- bis 49-Jährigen messbar waren, die offizielle Sehbeteiligung lag also bei 0,00. Da der Samstag auch zuvor schon schlecht performte, folgte nun die erwartbare großflächige Programmänderung, die mit sofortiger Wirkung greift.

Neben "Anna und die Liebe" fliegt am frühen Morgen auch "Verliebt in Berlin" aus dem Programm – obendrein wird die Birgit-Schrowange-Sendung "Wir werden mehr" mittags genauso nicht mehr wiederholt wie "Let the Music Play" und das ebenfalls schwache "Doppelt kocht besser" läuft in reduzierter Dosis. Stattdessen beginnt der Samstag in Sat.1 fortan mit Wiederholungen des "Buchstaben Battle". Los geht es morgens um 5:30 Uhr, zu sehen sind dann die fünf Episoden, die in der Woche zuvor vormittags um elf Uhr programmiert werden. Produziert wird das Ratespiel längst nicht mehr, auch am Vormittag sind also alte Ausgaben eingeplant.

Ab 10:05 Uhr nimmt Sat.1 kommenden Samstag zwei Wiederholungen von "Das große Backen – Die Profis" ins Programm, auf die ab 14:20 Uhr eine Episode von "Das große Backen" folgt. Erst ab 17 Uhr schließt sich dann "Doppelt kocht besser!" an – von der Sat.1-Vorabendsendung sind künftig samstags bis 19:55 Uhr lediglich noch drei Wiederholungen eingeplant. Ab dem 23. Juli wird zudem eine Wiederholung der Primetime-Spielshow "Mein Mann kann" in das Samstagvormittagprogramm integriert – diese läuft vormittags nach dem "Buchstaben-Battle" und sorgt dafür, dass ab dann nur noch eine "Das große Backen – Die Profis"-Ausgabe zu sehen ist.