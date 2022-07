Am Mittwochmorgen hat RTL bestätigt, was Bild und DWDL.de bereits am Montagabend berichteten. Für die kommende 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" wird Dieter Bohlen als Juror zum Format zurückkehren. Bohlen prägte die Sendung 18 Staffeln lang, war dann aber ausgetauscht worden, weil "DSDS" eigentlich moderatere Töne anschlagen wollte. Doch das Bohlen-Comeback ist nicht die einzige News. Denn in Folge zuletzt deutlich gesunkener Reichweiten und Quoten plant RTL nicht mehr langfristig mit der Castingshow-Marke. Stattdessen soll die 20. Staffel die Letzte sein. Das ist eine bittere Entscheidung für die Produktionsfirma UFA Show & Factual, die in diesem Jahr bereits auf eine weitere wichtige Showsäule, nämlich "Das Supertalent" bei RTL, verzichten muss. Dieses befindet sich aktuell in einer Pause.

Bohlen kommt, Silbereisen geht wieder

Klar ist nun auch, dass Florian Silbereisen, der Bohlen in der zurückliegenden Staffel als Jury-Chef ersetzte, in nicht mehr dabei ist. Darüber, dass sich Silbereisen nicht neben Dieter Bohlen in die Jury setzt, war ebenfalls bereits am Montagabend spekuliert worden. Ebenso werden Toby Gad und Ilse DeLange, die weiteren Jurymitglieder im Jahr 2022, ihre Arbeit beim Format nicht fortsetzen. Die Staffel mit den dreien bezeichnete Küttner in einem Pressestatement als "frisch" und "spannend".

Auf die weitere Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen freue sich der RTL-Unterhaltungschef. Nach RTL-Angaben werden mit Silbereisen derzeit nicht näher benannte "neue eigenständige Programmformate" entwickelt.