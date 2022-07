am 13.07.2022 - 11:24 Uhr

Weil Florian König krankheitsbedingt über mehrere Wochen hinweg ausfiel, kehrte Rudi Brückner im vergangenen Jahr vorübergehend zum "Doppelpass" zurück - und machte seine Aufgabe so gut, dass er mit Beginn der neuen Saison wieder regelmäßig bei Sport1 talken wird. Wie der Sender am Mittwoch ankündigte, ist der frühere "Doppelpass"-Moderator ab dem 8. August jeweils montags um 21:00 Uhr mit seiner neuen Sendung "Rudi Brückner - Der Talk am Montag" zu sehen.

Die 90 Minuten lange Talkshow ersetzt den Zweitliga-"Doppelpass", der erst in der vergangenen Saison eingeführt worden war und von Hartwig Thöne präsentiert wurde. Zu Beginn der Saison kehrt die Sendung jedoch noch einmal mit zwei Ausgaben zurück - auf dem klassischen "Doppelpass"-Sendeplatz am Sonntag um 11:00 Uhr, wie der Sender auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte.

In der neuen Brückner-Talkshow soll jedoch auch die 2. Liga "ein wichtiger Baustein" bleiben, heißt es. Der Fokus der neuen Sendung liegt demnach jedoch nicht auf den Ergebnissen des Wochenendes, sondern auf den Entwicklungen im Profifußball und den aktuellen Brennpunkten. So sollen neben der Bundesliga auch der internationale Fußball, die Champions League und die Nationalmannschaft thermatisiert werden.

© Sport1 Pit Gottschalk

Brückner selbst freut sich auf sein Comeback: "Ich gebe zu, ich habe richtig Feuer gefangen, als ich im vergangenen Jahr meinem Baby, dem Doppelpass, helfen durfte. Radfahren verlernt man nicht – ebenso wenig moderieren. Jeden Montag, wenn der Spieltag in der Bundesliga und 2. Liga durch ist, wenn der internationale Fußball mit Themen aufhorchen lässt, dann sind meine Gäste und ich nun am Start. Mehr als 25 Jahre nach meinen Anfängen im 'Doppelpass' reizt mich dieser Fußballtalk ungemein, denn in der heutigen Fußballwelt gibt es viel zu besprechen – und es gilt mehr denn je, aktuelle Entwicklungen kritisch zu hinterfragen."

Eingebettet ist "Rudi Brückner - Der Talk am Montag" in einen veränderten Programmablauf. Nach den "Sport1 News" um 19:30 Uhr folgt um 20:15 Uhr die Chartshow "Herrlich verrückte Bundesliga" mit Rückblicken auf denkwürdige Szenen der Bundesliga-Historie, die von Promis und Sport1-Gesichtern kommentiert werden. Im Anschluss an den Talk steht das Quiz "Fußball für Besserwisser" auf dem Programm, ehe um 23:30 Uhr "3. Liga pur" folgt.