Unter dem Titel "Science for Future" startet der SWR eine dreiteilige Wissenschaftsreihe mit dem Moderator und YouTuber Jacob Beautemps. Das Format ist ab dem 4. August in der ARD-Mediathek sowie im YouTube-Kanal des SWR abrufbar und wird darüber hinaus ab dem 6. August samstags um 16:00 Uhr auf dem Sendeplatz "W wie Wissen Spezial" im Ersten ausgestrahlt.

Beautemps geht in "Science for Future" auf die Suche nach konkreten Lösungen für einige der größten Herausforderungen der Gegenwart. In den halbstündigen Folgen trifft er begeisterte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die schon heute an den Lösungen für Morgen arbeiten, wie es heißt. Thematisch geht es um die Fragen "Wie holen wir das CO2 wieder aus der Luft?", "Was werden wir in Zukunft essen?" und "Müssen wir Recycling neu erinden?".

Die Produktion von "Science for Future" übernimmt die Kölner Firma i&u TV, die zu Leonine Studios gehört.