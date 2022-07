42 Jahre alt ist Kai Traemann, und 21 Jahre lang hat er bisher für die Redaktion des Boulevardblattes Bild gearbeitet, zuletzt als Mitglied der Chefredaktion. Nun macht er Schluss, weil er aktuell eigenen Aussagen zufolge die "allerbesten Voraussetzungen habe", um neue Wege zu gehen und sich seinen aber nicht näher benannten "beruflichen Traum" zu erfüllen. Seinen letzten Tag bei Bild hat Traemann nun am 31. Juli, die Trennung erfolge entsprechend "im allerbesten gegenseitigen Einvernehmen", wie es in einer Bild-Mitteilung heißt. Das deutet an, dass man bei Bild mit dem Abschied durchaus leben kann.

Traemann arbeitete beim Springer-Konzern zuletzt als Head of Audio und war insbesondere als Moderator des Podcasts "Phrasenmäher" bekannt. Dieser startete 2018. Dort hat er das Mikro bereits übergeben. Sport-Bild-Chef Henning Feindt soll diesen Job übernehmen. Dessen erste Ausgabe ist für August 2022 geplant.

2001 hatte Traemann als Bundesliga-Reporter in der Bild-Redaktion begonnen. Zehn Jahre später wurde er zum Chef des Sportressorts auf Bild.de ernannt und arbeitete zudem als stellvertretender Sportchef für die Printausgabe. Es folgten Jahre als Head of Video, Head of Audio und Head of Social Media, in denen er die jeweiligen Ressorts einer Medienmitteilung zufolge "sehr erfolgreich und zukunftsweisend" führte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidend positiv weiterentwickelte.