Erstmals verliehen wird in diesem Jahr neben dem Fernsehfilmpreis und dem Regie-Nachwuchspreis MFG Star nun auch der Deutsche Serienpreis, zudem wird es nach wie vor den 3sat-Publikumspreis geben. Urs Spörri: "Das Besondere der TeleVisionale ist der neue Serien-Schwerpunkt: die herausragendsten Serien des Jahres, aus TV und Streaming, treffen für die Vergabe des Deutschen Serienpreises aufeinander. Das ist bisher einmalig! Neben dem qualitativ hochwertigen Fernsehfilm ist für uns nun auch die Qualitätsserie ein wichtiges Thema."

Verbreitert wird dabei auch das Feld der teilnehmenden Sender und Plattformen: "Mit dabei sind künftig alle Anbieter von Filmen und Serien, also neben den Öffentlich-Rechtlichen und Privaten erstmals auch PayTV-Sender und Streamingdienste", so Spörri. Daniela Ginten ergänzt: "Die TeleVisionale ist ein Branchentreff, der das veränderte Nutzerverhalten des Publikums des Fernsehfilms und des Serienbereichs reflektiert. Wir setzen neue Impulse und legen dabei großen Wert auf ein absolut zeitgemäßes Veranstaltungsformat."

Die Veranstaltungen umfassen dabei öffentlich geführte Jurydiskussionen in Anwesenheit der Filmteams und des Publikums ebenso wie das neue Talkformat "Black Box Baden-Baden", das sich mit der Frage "Was ist Qualität?" auseinandersetzen wird. Wie das ursprüngliche FernsehfilmFestival Baden-Baden findet auch die TeleVisionale ab sofort jährlich an fünf Tagen im November im Kurhaus in Baden-Baden statt, in diesem Jahr vom 21. bis 25. November. Abschluss ist die Preisverleihung im Bénazetsaal. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und des Senders 3sat.