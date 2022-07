Ein Komplett-Ausfall des Stroms in einem kleineren Gebiet in Unterföhring bei München lässt am Donnerstagabend die Techniker schwitzen. Seit kurz nach 18 Uhr beeinträchtigt der Fehler nicht zuletzt die Übertragung verschiedener Fernsehprogramme. Nach Angaben von Bayernwerk Netz befindet sich die Störung im Bereich der Unterföhringer Medienallee, Ecke ZDF-Straße, also genau dort, wo Sky seine Zentrale hat und unweit von den Sky Sport-Studios.

In direkter Nachbarschaft von Sky befinden sich zahlreiche große Firmen. Auch die Allianz und die ProSiebenSat.1 Media SE haben unweit davon ihren Sitz, sind aber von den massiven Störungen derzeit nicht betroffen.

Update: Wie erwartet, war die Störung ab kurz vor 21 Uhr behoben und die meisten Signale wiederhergestellt.