am 15.07.2022 - 12:01 Uhr

Über vier Millionen Mal wurde nach RTL-Angaben der Livestream von "Rock am Ring" kürzlich gestartet, nun steht schon die nächste Festivalübertragung auf dem Programm: An diesem und den darauffolgenden beiden Wochenenden das Tomorrowland Festival statt, das mit elektronischen Klängen und einer märchenhaften Gestaltung der Bühnen und des Geländes Tausende in die belgische Stadt Boom lockt. RTL+ zeigt von allen drei Wochenenden eine jeweils zweistündiges Special mit fünf ausgewählten DJ-Sets.

Highlight ist aber dann am Abschluss-Wochenende - also vom 29. bis 31. Juli - die Live-Übertragung. Angeboten werden zwei Streams: Einmal ist die Mainstage zu sehen, im zweiten Stream gibt es einen Mix der anderen Bühnen zu sehen und zu hören. Über den Webbrowser sind die Liveübertragungen auf rtlplus.de kostenfrei zugänglich, über die App von RTL+ stehen sie zahlenden Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung und werden über den Sender NOW! gezeigt.