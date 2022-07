am 15.07.2022 - 18:02 Uhr

Nach dem riesigen Erfolg von "Club der roten Bänder" wollte man bei RTL+ und Vox den Erfolg noch etwas weiter mit dem Ableger "Tonis Welt" auskosten. In der ebenfalls von Bantry Bay produzierten Serie standen der autistische Anton "Toni" Vogel, gespielt von Ivo Kortlang, sowie dessen Freundin Valerie Hoss, gespielt von Amber Bongard, im Mittelpunkt. Nach einer acht Folgen umfassenden ersten Staffeln folgten in diesem Jahr noch sechs weitere Episoden. Danach ist nun allerdings Schluss. Eine entsprechende Meldung von wunschliste.de bestätigte RTL+ auf Anfrage.

Schon die erste Staffel hatte bei der Free-TV-Auswertung bei Vox im Frühjahr vergangenen Jahres nur mäßige Quoten eingefahren, die zweite Staffel kam im Schnitt nun nur auf weniger als fünf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und wenig mehr als 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer insgesamt. Abrufzahlen für RTL+ liegen wie üblich nicht vor - dass man bei "Tonis Welt" insbesondere auch auf die lineare Auswertung geschielt hat, zeigt sich schon in der Tatsache, dass sie nur zwei Wochen nach der Premiere bei RTL+ gefolgt war.

Nicht allzu überraschend gibt es auch für zwei weitere Serien von RTL+ keine Fortsetzung: "Tilo Neumann und das Universum" und "Mirella Schulze rettet die Welt" erhalten keine zweite Staffel. Beide Serien liefen schon im Frühjahr vergangenen Jahres bei RTL+ und wurden dann - mit sehr wenig Erfolg - innerhalb eines Abends noch bei Vox versendet. In "Tilo Neumann und das Universum" spielte Christoph Maria Herbst einen Deutschlehrer, der sein Leben ordentlich vor die Wand gefahren hatte. Als er nach einer durchzechten Nacht Schluss machen wollte, hörte er plötzlich eine Stimme - bei der es sich um niemand Geringeren als das Universum selbst handelte. Produziert wurde die Serie von Network Movie.

Während bei "Tilo Neumann" also der Hauptdarsteller von "Stromberg" zu sehen war, steckte hinter "Mirella Schulze rettet die Welt" der Mann hinter "Stromberg", Autor Ralf Husmann. Die Serie handelte davon, was es für eine deutsche Durchschnittsfamilie bedeutet, wenn die 13-jährige Tochter in die Fußstapfen von Greta Thunberg tritt. Produziert wurde die Serie von MadeFor.