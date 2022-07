am 17.07.2022 - 10:06 Uhr

Einmal noch will RTL im kommenden Jahr auf "Deutschland sucht den Superstar" setzen - und holt für die Staffel bekanntlich sogar noch einmal Dieter Bohlen in die Jury zurück. Nico Hofmann, CEO der UFA, deren Unterhaltungsschmiede UFA Show & Factual für die Produktion der Sendung verantwortlich zeichnet, glaubt aber offensichtlich nicht, dass es sich bei der kommenden Staffel um die letzte handelt.

"Ich schätze Dieter, weil er jemand ist, der einem ununter­brochen auf die Füße tritt und kritisch mit unserem gemeinsamen Gewerbe umgeht", sagte Hofmann in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". "Aber genauso beachtlich ist seine Lernfähigkeit. Für mich ist Dieter Bohlen ein ­spannender Mensch. Insofern ist die Jubiläumsausgabe von 'DSDS' mit der Rückkehr von Dieter Bohlen ein Neustart der Show - und kein Weiter-so. Und erst recht keine Beerdigung. Ich bin sehr gespannt darauf, was mit dem Format alles noch geht."

Er halte den Weg von RTL für richtig, das ganze Programm familienfreundlicher zu gestalten, betonte Hofmann. "Ich ­finde, man muss in unserem ­Gewerbe immer wieder neue ­Dinge ausprobieren dürfen. Insofern war es auch richtig, eine familienfreundlichere Variante mit Florian ­Silbereisen auszuprobieren. Und Florian hat ganz ausgezeichnet­ ­moderiert. Genauso gilt aber auch, dass ich mit Dieter Bohlen seit Jahren­ eine enge Beziehung pflege." Mit Bohlen gebe es "viele Pläne", so der UFA-Chef in der "BamS". "Entscheidend sind inhaltliche Qualität und die Einzigartigkeit der neuen Show-Ideen, da ist Dieter ein guter Ratgeber - der Teufel steckt immer im Detail der ­Ausführung."

Bleibt abzuwarten, ob sich "Deutschland sucht den Superstar" im kommenden Jahr tatsächlich verabschieden wird. "Wir haben uns mit der UFA und dem Lizenzgeber darauf verständigt, dass die nächste Staffel die letzte von 'Deutschland sucht den Superstar' sein wird", beteuerte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner vor wenigen Tagen im DWDL.de-Interview auf die Frage, ob es im Falle guter Quoten nicht doch weitergehen wird. Immerhin: Die Lizenz für die Show soll noch einige Jahre lang bei RTL liegen.