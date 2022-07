Am Dienstag beginnen die Aufzeichnungen für drei XXL-Sommerspecials von "Take Me out", doch Jan Köppen, der die Show erst im vorigen Jahr von Ralf Schmitz übernommen hat, kann kurzerhand nicht vor der Kamera stehen. Der Grund: Köppen, der gerade erst als neuer Dschungelcamp-Moderator vorgestellt wurde, ist positiv auf Corona getestet worden und kann die Moderation daher nicht übernehmen.

© RTL / Laura Oldenbroek Chris Tall

Die Single-Show gehörte über einige Jahre hinweg zu den etwas verstecken Quoten-Hits von RTL: Im Anschluss an "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent" holte "Take Me Out" regelmäßig Marktanteile um 20 Prozent in der Zielgruppe - doch nach dem massiven Einbruch der beiden Castingshows kam zuletzt auch "Take Me Out" unter die Räder.

"Take Me Out XXL" ist indes nicht die einzige RTL-Show, die unter einer Corona-Infektion ihres Moderators leidet: Zuletzt musste auch Daniel Hartwich bei den Aufzeichnungen zu "Zeig uns Deine Stimme" pausieren. Einzig die erste Folge der Staffel konnte Hartwich präsentieren, in den übrigen Ausgaben wird er vertreten von Laura Wontorra, Sonja Zietlow, Oliver Pocher, Oliver Geissen - und Jan Köppen.