Iris Ostermaier verlässt die Bavaria Film nach dreieinhalb Jahren. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, werden sich die Wege zum 31. Oktober trennen - "auf eigenen Wunsch und in freundschaftlichem Einvernehmen", wie es heißt. Ostermaier war seit 2019 als CFO und Geschäftsführerin für die Produktionsfirma tätig, nachdem sie zuvor den Auktionssender 1-2-3.tv geleitet hatte. Wer ihre Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt. Unklar auch, wohin es Ostermaier fortan zieht.

"Nach dreieinhalb spannenden Jahren bei der Bavaria Film habe ich mich entschlossen, mich beruflich noch einmal zu verändern und mich neuen Aufgaben zu stellen", so Ostermaier über ihren Abschied. "Mein Dank gilt den Gremien und den Kolleginnen und Kollegen der Bavaria Film sowie meinem Team für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser Zeit."

Tom Buhrow, Aufsichtsratsvorsitzender der Bavaria Film: "Wir respektieren die Entscheidung von Iris Ostermaier und danken ihr für das Geleistete für die Bavaria Film. Sie hat in den letzten dreieinhalb Jahren die Digitalisierung, Modernisierung und Schaffung von zukunftsfähigen Strukturen und Prozessen in der Bavaria Film Gruppe wesentlich vorangetrieben und hierzu Großprojekte insbesondere in den Bereichen der Konzern-Finanzen und -IT initiiert und erfolgreich umgesetzt, zum Beispiel auch die SAP S/4 Hana-Einführung. Wir wünschen ihr für ihre Zukunft beruflich und persönlich alles Gute."