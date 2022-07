"Die Sachsenklinik kann jetzt schwimmen" urteilte DWDL.de im Juni zum Start der neuen RTL+-Serie "Der Schiffsarzt", eine Mischung aus Medical-Weekly, Crime-Drama und dem ZDF-"Traumschiff". Und die schwimmende Sachsenklinik geht bald auch mit der echten ins Duell. Nachdem die Episoden aktuell nur für Kunden von RTL+ angeboten werden, zieht Free-TV-Sender RTL in der zweiten Septemberhälfte mit der linearen Free-TV-Ausstrahlung nach. Die sechs Episoden laufen dann an zwei Dienstagen. Drei Stück am 20. September ab 20:15 Uhr, drei weitere eine Woche später. Somit wird sich "Der Schiffsarzt" vermutlich auch über die bekannte 20-Minuten-"RTL Direkt"-Pause rüberretten müssen. Der Dienstagabend ist seit Jahren auch das zu Hause von "In aller Freundschaft", das im Ersten um 21:05 Uhr die Storys aus der Sachsenklinik erzählt und derzeit der schon 1000. Episode entgegen geht.

In "Der Schiffsarzt" spielt Moritz Otto den Mediziner Eric Leonhard, dessen Welt auf den Kopf gestellt wird, als seine hochschwangere Frau verschwindet. Die Ermittlungen der Polizei stecken fest, sie verdächtigt sogar Leonhard, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Der aber beauftragt einen Privatdetektiv. Dieser bekommt ein Bild der Verschwundenen in die Hände – es zeigt sie auf einem Kreuzfahrtschiff. Prompt heuer Eric dort als neuer Schiffsarzt kann, kümmert sich also um die kleineren und größeren Weh-Wehchen der Gäste und sucht ganz nebenbei seine Frau.

Henriette Mosbach ist als Kapitänin mit ebenfalls privaten Sorgen zu sehen, Eva Löser spielt Schwester Emma. Die aus "Let's Dance" bestens bekannte Profitänzerin Ekaterina Leonova spielt die Tänzerin Darya Petrova und übernahm damit erstmals eine Schauspielrolle.

Produziert wird die Serie von UFA Fiction. Executive Producer sind Markus Brunnemann und Brigitte Müller, die als Head-Autorin mit Unterstützung von Simon X. Rost auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Produzentin ist Dedina Dettmers, Producerin ist Debora Rosenthal. Regie führte Oliver Liliensiek. Seitens RTL Deutschland übernimmt Markus Böhlke die redaktionelle Verantwortung unter der Leitung von Fiction-Chef Hauke Bartel. Gedreht wurde im vergangenen Herbst in Berlin, Spanien und auf dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" von TUI Cruises.