Ausgleich und Ausbau: Während die Springer-Tochter WeltN24 angesichts des bevorstehenden Endes des Produktionsauftrages für die Nachrichtensendungen der Sender von Seven.One Entertainment nach einem Ausgleich suchte, um das wegfallende Geschäft zu kompensieren, sucht der österreichische Fernsehsender Servus TV seit Jahren nach Chancen, sein Angebot auch für das Publikum in Deutschland auszubauen. Zuletzt setzte man auf lukrative Sport-Rechte, jetzt also auf ein neues Vorabendprogramm.

Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de haben die Springer-Tochter WeltN24 und Servus TV einen umfassenden Deal zur Zulieferung eines neuen Vorabendprogramms für Servus TV Deutschland geschlossen. Über eine Kooperation im Nachrichten-Segment hatte der Branchendienst Medieninsider Mitte Juli zuerst berichtet. Bei WeltN24 wollte man damals nichts kommentieren, erklärte aber: "Wir befinden uns deshalb auch in Gesprächen mit möglichen externen Partnern, die von dem großen Know-how und der vorhandenen Infrastruktur profitieren könnten."

Doch der Deal ist durch. Und das Volumen des Deals umfasst nach DWDL.de-Infos mehr als ein Newsformat: Neben zwei Nachrichtensendungen geht es auch um ein neues Magazin, welche zusammen ein neues Vorabend-LineUp für den Sender bilden. Dafür ist in Berlin bereits ein weitgehend reales Studio-Set in Arbeit - ein Unterschied zu den bisher in Greenscreen-Studios realisierten Nachrichten für die Seven.One Entertainment. Starten soll die Zulieferung des neuen Vorabendprogramms für Servus TV Deutschland im Januar, offenbar am Montag, den 9. Januar 2023.

Update: Auf die DWDL.de-Berichterstattung folgte nun auch die offizielle Bestätigung seitens der Springer-Tochter. "Die WeltN24 GmbH wird ab dem Jahr 2023 ein tägliches Nachrichten- so- wie ein weiteres Magazinformat für den Privatsender ServusTV Deutschland produzieren", heißt es in der Mitteilung. "Die Vereinbarung über die Auftragsproduktion beinhaltet die redaktionelle Realisierung sowie die technische Herstellung und Produktion für ServusTV. Die redaktionelle Gesamtsteuerung und die Verantwortung für die Inhalte liegen bei ServusTV, das auch die Sendelizenz für Deutschland hält."