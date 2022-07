© RTL

Ohnehin räumt RTL im August noch an weiteren Stellen Platz frei für Bühnenprogramme von Komikerinnen und Komikern. Am 13. August, entsprechend ein Samstag, geht Mario Barth sogar zur besten Sendezeit on air. Mit "Männer sind Schweine - Frauen aber auch 2.0" wird dessen 20. Bühnenjubiläum gefeiert.

Am Freitag, 19. August, dann wieder ab 22:30 Uhr, soll Carolin Kebekus für Lacher sorgen. In "PussyNation" widmet sich Kebekus den Absurditäten unserer Zeit - "über und unter der Gürtellinie", wie es in der Beschreibung des Senders heißt. Zwar soll vor allem viel gelacht werden, doch in "PussyNation" werde auch alltäglicher Sexismus angeprangert. Der Bühnenprogramme wegen verschiebt sich der Start des "Nachtjournal" an den beiden Abenden auf 0:20 Uhr.