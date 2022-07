Nach drei Jahren im Team von "Grill den Henssler" verlässt Mirja Boes die Jury der Vox-Kochshow. Das kleine Pony müsse wieder hüpfen gehen, umschrieb sie den Drang nach der langen Corona-Zeit selbst wieder vermehrt auf Tour zu sein. Sie müsse nun wieder raus auf's Feld. "Mirja Boes hat in den letzten drei Jahren gemeinsam mit ihren Jury-Partnern für viele euphorische und verzweifelte Momente bei unserem Koch-King Steffen Henssler und seinen prominenten Herausforder:innen gesorgt, aber vor allem unserem Vox-Publikum immer beste Unterhaltung geboten", erklärte Kirsten Petersen, Vox-Unterhaltungschefin.

Die am 31. Juli startende neue Sommer-Special-Staffel wird also die letzte mit Boes in der Jury und somit an der Seite von Reiner Calmund und Christian Rach sein. In denen werde Boes nochmals "für Stimmung" sorgen, verspricht Petersen. Eine neue reguläre Staffel soll bei Vox dann im Herbst laufen. "Im Herbst bekommen Reiner Calmund und Christian Rach neue Verstärkung am Jury-Pult", verspricht die Unterhaltungschefin.



In der Sommerstaffel, die aus fünf abendfüllenden Folgen besteht, grillen unter anderem Chris Tall, Oliver Mommsen, Evelyn Weigert, Paul Panzer, Uwe Ochsenknecht, Kim Fisher, Ilka Bessin, Patrick Esume oder Wigald Boning um die Wette. Ehe Mirja Boes mit Beginn der neunten Staffel den stets mit einer Frau besetzten Jury-Platz besetzte, wirkten an dieser Stelle schon Enie van de Meiklokjes, Natalie Lumpp, Hannah Schmitz und Maria Groß mit. Keine von ihnen wirkte aber in so vielen Episoden von "Grill den Henssler" mit wie Boes. Die aus sechs Episoden bestehende Frühjahresstaffel von "Grill den Henssler" sahen im Schnitt rund 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie brachte Vox in der klassischen Zielgruppe durchschnittlich gute 7,7 Prozent Marktanteil ein.