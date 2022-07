Im August wird RTL in den MMC-Studios in Köln insgesamt vier Ausgaben der "100.000 Mark Show" aufzeichnen lassen. Wie einst in den 90ern werden diese von Ulla Kock am Brink moderiert. Nun ist auch klar, dass die Aufzeichnungen nicht allzu lang in die Schublade gepackt werden. Die erste frische Folge der Endemol-Shine-Germany-Produktion soll direkt am Sonntag, 4. September ab 20:15 Uhr auf Sendung gehen. Somit wird zumindest die Auftaktfolge keine Samstagsshow. Das bestätigte der Sender am Samstag.

Die Ursprungsversion der "100.000 Mark Show" lief bei RTL zwischen 1993 und 2000 – bis dato wurden schon über 70 Folgen hergestellt. Ulla Kock am Brink moderierte aber nicht alle davon. 1998 wurde sie vom späteren Sat.1-Talker Franklin als Moderatorin abgelöst. Eine Neuauflage unter dem Namen "Die 100.000 Euro Show" lief vor rund 15 Jahren mit Moderatorin Inka Bause – allerdings nur sehr kurzzeitig.

Ulla Kock am Brink war nach ihrer Zeit bei der "100.000 Mark Show" derweil auch noch anderweitig unterwegs. So moderierte sie eine Personality-Show für ProSieben und war später im Showbereich auch in Diensten von Sat.1. Neben "Der Bastelkönig" führte sie auch durch das einstige Format "Die perfekte Minute".

Somit geht der Retro-Boom im RTL-Programm weiter. Erst vor wenigen Monaten kehrte mit "Der Preis ist heiß" eine andere Kult-Show zurück. Das Programm lief bis dato so erfolgreich, dass jetzt schon klar ist, dass es neben einer bereits produzierten Weihnachtsfolge eine komplette zweite Staffel geben wird. Und auch andere Sender hatten zuletzt ihr Archiv durchwühlt. Sat.1 etwa punktete Ende 2021 mit der einstigen Vorabend-Spielshow "Geh' aufs Ganze", Jörg Draeger und Daniel Boschmann sollen ebenfalls noch in diesem Jahr mit einer weiteren Staffel der Zockershow auf die Bildschirme zurückkehren.