Die Zahl sieben war in diesem Fall keine Glückszahl für Stefan Mross. Die siebte Sendung von "Immer wieder sonntags" in diesem Jahr konnte Mross nämlich nicht moderieren. Er sei krank, hieß es gleich zu Beginn der ARD-Vormittagsshow, die dennoch wie geplant ab kurz nach zehn Uhr am Sonntag über die Bildschirme flimmerte. Ersetzt wurde Mross von einem Duo. Durch die knapp zwei Stunden führten in Folge Bernhard Brink und Uta Bresan. "Er konnte wirklich nicht", sagte Brink bei seiner einleitenden Moderation ohne Details zu nennen. "Wir beide haben vor 30 Minuten erfahren, dass wir gleich rausgehen und hier stehen", führte er fort. Beide waren eigentlich als normale Gäste der Produktion eingeplant gewesen.

Viel Improvisation war also angesagt in der Musiksendung, die seit diesem Jahr aus dem Rulantica-Bereich des Europa Parks in Rust kommt. "Ich hoffe, wir können Stefan gut vertreten", sagte Bresan in einführenden Worten, während ihr Brink schon ins Wort fiel und ankündigte, sich "auf die wunderbaren Gäste" zu freuen und noch liebe Genesungswünsche in Richtung von Stefan Mross schickte. Später kam es dann dazu, dass Uta Bresan Bernhard Brink interviewte und dieser Anekdoten seiner Karriere erzählte - und damit vom Moderator kurzerhand doch wieder zum Gast der Sendung wurde.

In den vergangenen Wochen schauten im Schnitt eineinhalb Millionen Menschen am Sonntagvormittag zu, mit knapp 18 Prozent Marktanteil ist "Immer wieder sonntags" damit so gefragt wie zuletzt vor sechs Jahren.

In diesem Jahr plant Das Erste noch fünf weitere Episoden, die mit Ausnahme des 14. August jede Woche sonntags live übertragen werden. Die letzte reguläre Live-Show soll am Sonntag, 4. September stattfinden, eine Woche später ist geplant, dass eine Best-Of-Sendung die laufende Staffel abschließt.