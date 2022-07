Für viel Aufsehen gesorgt hat die Michael-Jordan-Dokumentation "The Last Dance", die in den USA von ESPN und international von Netflix ausgestrahlt wurde. Die insgesamt zehn Folgen kommen in Deutschland in Kürze auch ins Free-TV, hier hat DMAX nun die Rechte erworben. Ausgestrahlt werden soll "The Last Dance" nun ab dem 7. August und dann immer sonntags in Doppelfolgen. Das Programm wurde als "Beste Doku-Serie" sogar mit einem Emmy prämiert.

Jordans wichtigste Teamkollegen sowie seine Rivalen und weitere Experten der Basketball-Szene kommen mit Hintergrundgeschichten, Insiderinfos und Interviews zu Wort und zeichnen ein Bild der Spannungen und Konflikte, die diesen letzten Kampf um die Meisterschaft ausgemacht haben.