"Am 11. Februar wirst du am Prater einen Mann namens Arthur Grimm töten. Aus freien Stücken. Und mit gutem Grund." Als eine Bettlerin diese Worte der gerade nach Wien gezogenen jungen Journalistin Norah (gespielt von Deleila Piasko) sagt, tut diese sie zunächst noch als Aussagen einer Verwirrten ab, schließlich sagt ihr der Name gar nichts und an Vorsehung glaubt sie auch nicht. Doch dann geschehen mysteriöse Ereignisse, und Norah zweifelt bald an ihrem Verstand. Doch dann geschehen mysteriöse Ereignisse, und Norah zweifelt bald an ihrem Verstand.

Diese Geschichte aus dem Thriller "Der Schatten" von Melanie Raabe wird von Keshet Tresor Fiction nun für ZDFneo als sechsteilige Miniserie verfilmt. Die Rolle des Arthur Grimm übernimmt Christopher Luser, in weiteren Rollen spielen unter anderem Andreas Pietschmann, Luisa-Céline Gaffron, Roxane Duran, Aaron Friesz, Vietha Luong und Bernd-Christian Althoff. Regie führt Nina Vukovic, Stefanie Veith (Head-Autorin) und Michael Comtesse schrieben die Bücher. Christina Christ, Tina Hechinger und Axel Kühn fungieren als Produzentin bzw. Produzent, die Redaktion hat Diana Kraus (ZDF), die Koordination für ZDFneo übernimmt Christiane Meyer zur Capellen. Die Dreharbeiten in Prag und Wien sollen voraussichtlich bis zum 22. September dauern, einen Sendetermin gibt es noch nicht.