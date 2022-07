Eine der größeren Überraschungen bei den diesjährigen Screenforce Days war die Ankündigung von RTLzwei, verstärkt in Studioshows zu investieren. Eine davon ist "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" - eine Art "Let's Dance", nur eben auf Rollschuhen. Acht Teams aus jeweisl zwei Prominenten treten in mehreren Shows, die alle unter einem unterschiedlichen Motto stehen, gegeneinander an und werden von Rollschuh-Coaches und Choreografen in einem mehrwöchigen Training auf ihre Performances vorbereitet.

Die Choreografien, die von einer Jury bewertet werden, sind aber nur ein Teil, die Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich obendrein in jeder Sendung auch noch in verschiedenen Challenges messen, bei denen mal Schnelligkeit, mal Koordination oder Geschicklichkeit im Mittelpunkt stehen. Auch dort gilt es, Punkte zu erzielen, die dann zu den Wertungen aus den Choreografien hinzugerechnet werden. Wer in Summe am Ende die wenigsten Punkte hat, scheidet aus.

Während schon länger bekannt war, dass Lola Weippert die Sendung moderieren wird, hat der Sender nun bekannt gegeben, welche Promis dabei sein werden. Am unerwartetsten ist dabei wohl Walter Lehnertz - bekannt als meist 80 Euro bietender Waldi aus dem ZDF-Format "Bares für Rares". Mit dabei ist auch die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, die einstige Viva-Moderatorin Gülcan Kamps, die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin Janine Pink, Ex-Schwimm-Weltmeister Thomas Rupprath, Ex-Profifußballer Thorsten Legat und Stand-Up-Komikerin Janina Korn.

Die meisten kennt vorrangig aus einem bzw. inzwischen meist mehreren Reality-Formaten: Adriano Salvaggio ("Love Island"), Andrej Mangold ("Der Bachelor), Gisele Oppermann ("GNTM"), Klaudia Giez ("GNTM"), Linda Nobat ("Der Bachelor"), Manfred Karácsonyi ("Prince Charming"), Melissa Damilia ("Love Island"), Prince Damien Ritzinger ("DSDS") und Tobias Wegener ("Love Island").

Produziert wird das Format von Tresor TV, einen genauen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht.