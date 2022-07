Das "Großstadtrevier" startet Anfang September in seine 36. Staffel. Das Erste hat jetzt die Ausstrahlung von 16 neuen Folgen in Aussicht gestellt. Diese erfolgt ab dem 5. September auf dem bewährten Sendeplatz am Montag um 18:50 Uhr. Um die Produktion kümmert sich Letterbox Film. Aktuell wiederholt der Sender dort die von der ndF produzierte Krimiserie "Morden im Norden".

In den nun angekündigten Folgen steht auch ein Personalwechsel an: Schauspielerin Wanda Perdelwitz wird das "Großstadtrevier" verlassen (DWDL.de berichtete). Ihre Figur Nina Sieveking lässt dabei die gebrochenen Herzen von Lukas Petersen (Patrick Abozen) und Daniel Schirmer (Sven Fricke) ebenso zurück wie das restliche Team des PK 14. Neu zum Team stoßen wird die Figur Benta Hinrichs - sie wird in erster Linie die neue Partnerin von Lukas und von Sinha Melina Gierke verkörpert. Die neue Kollegin wird als Landei beschrieben, die "aber in ihrer plietschen, zupackenden Art angenehm bodenständig und sehr beeindruckend" sei.

Neben dem "Großstadtrevier" wird auch die "WaPo Bodensee" mit neuen Folgen ins ARD-Vorabendprogramm zurückkehren. Mit gleich 20 Folgen fällt die Staffel deutlich umfangreicher aus als die vorherigen. Zu sehen gibt es diese ab dem 6. September jeweils dienstags um 18:50 Uhr. Die Produktion übernimmt erneut Saxonia Media.

Für das Vorabend-Quiz "Gefragt - gejagt" steht indes Anfang September ein erneuter Auftritt in der Primetime an: Für Samstag, den 3. September hat Das Erste einen dreistündigen "Quiz-Marathon" mit Alexander Bommes angekündigt. Bereits am 13. August zeigt der Sender um 20:15 Uhr eine Jubiläumsausgabe der erfolgreichen Show. Gefeiert wird an diesem Abend der zehnjährige Geburtstag von "Gefragt - gejagt".