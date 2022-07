Bundesliga-Spiele zu analysieren, ist im Fernsehen eine ziemlich männliche Domäne. Das will Sky mit zwei prominenten Verpflichtungen nun ändern. Wie der Pay-TV-Sender ankündigte, werden mit Julia Simic und Tabea Kemme zwei ehemalige Fußball-Nationalspielerinnen die Expertenrunde rund um das wöchentliche Bundesliga-Topspiel am Samstagabend ergänzen. Simic und Kemme werden im Wechsel an der Seite von Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann stehen, um ihre Einschätzungen zum Spiel zu liefern.

Tabea Kemme war als aktive Fußballerin für Turbine Potsdam und Arsenal London in England am Ball. 47 Mal lief sie für Deutschland auf und wurde 2016 Olympiasiegerin in Rio de Janeiro. Mit Potsdam wurde sie diverse Mal Deutsche Meister und zudem im Jahr 2010 UEFA Champions League Siegerin. Julia Simic wiederum kickte während ihrer Karriere vor allem für den FC Bayern München, war aber auch im Ausland bei West Ham United und dem AC Mailand aktiv.

Wenige Veränderungen gibt es mit Blick auf die neue Bundesliga-Saison hingegen am Nachmittag: Dort wird weiterhin Experte Didi Hamann zusammen mit Michael Leopold und Britta Hofmann im Wechsel durch die Sky-Berichterstattung führen. Seine Einschätzungen liefert darüber hinaus Erik Meijer im Rahmen des Countdowns sowie bei "Alle Spiele, alle Tore", das in der kommenden Saison auf eine Sendezeit von 75 Minuten ausgeweitet wird. Bei den Highlight-Sendungen kommen ab sofort auch Mirko Slomka und Manuel Baum zum Einsatz.

Auch in der kommenden Saison teilen sich Sky und DAZN die Pay-TV-Rechte. Die Bundesliga startet am 5. August mit dem Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München in die neue Saison. Zu sehen ist dieses Spiel übrigens auch im Free-TV in Sat.1.