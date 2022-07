am 27.07.2022 - 09:07 Uhr

In Stuttgart und Umgebung laufen derzeit die Dreharbeiten zur inzwischen schon 14. Staffel der ZDF-Vorabend-Krimiserie "SOKO Stuttgart". Diese wird eine besondere Doppelfolge beinhalten. Denn der aktuelle Cast des Krimis bekommt dann Besuch von gleich drei ehemaligen Darstellerinnen: Nina Gnädig, Sylta Fee Wegmann und Nina Siewert kehren für die zwei Episoden zurück.

In der Geschichte wird eine Stuttgarter Kriminalkonferenz erzählt, an der auch zwei der ehemaligen Kommissarinnen teilnehmen: Anna Badosi und Nelly Kienzle. Zunächst ist die Freude über das Wiedersehen noch groß, doch dann wird der vortragende Professor Ingmar Claasen in dem Kongresshotel erschossen aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf einen Kellner. Er hat viele Vorstrafen und eine Sozialarbeiterin, die bei der SOKO bestens bekannt ist: Die einstige Kommissarin Kommissarin Nele Becker.

Kriminalkommissarin Anna Badosi (Nina Gnädig) verließ die Serie zu Beginn der vierten Staffel, Nelly Kienzle folgte damals als Ermittlerin. Sie wurde bis 2014 von Sylta Fee Wegmann gespielt. Nele Becker, gespielt von Nina Siewert, war von Anfang 2020 bis Ende 2021 als Kommissarin in der Produktion aus dem Hause Bavaria Fiction.

"Die 'SOKO Stuttgart' steht für Krimis mit schwäbischem Lokalkolorit, einem tollen Ensemble und vielen Gaststars – an dieser Erfolgsformel halten wir auch weiterhin fest. Die aktuell gedrehte Doppelfolge ist ein ganz besonderes Highlight der neuen Staffel, auf die sich die Zuschauer*innen im Herbst freuen können", sagt Produzentin Anna Oeller, die die "SOKO Stuttgart" seit Mai 2022 verantwortet. Im ZDF-Programm laufen aktuell donnerstags um 18 Uhr Wiederholungen aus Staffel elf, am Vormittag ist die fünfte Staffel nochmals zu sehen.