Nach dem internationalen Aufschlag mit der „Resident Evil“-Serie für Netflix macht Constantin Film in Zusammenarbeit mit Partnern den nächsten großen Schritt auf internationalem Parkett: Der US-Streamingdienst Peacock hat eine straight-to-series-Bestellung für „Those about to die“ abgegeben. Die monumentale Gladiatorenserie mit einem in US-Branchenmedien kolportierten Budget von 140 Millionen Dollar ist inspiriert von Daniel Mannix’ gleichnamigen Buch, das auch schon Grundlage für Ridley Scotts „Gladiator“ im Jahr 2000 war.

Ein solches Mammut-Projekts stemmt man nicht allein: Finanziert wird das Projekt von AGC Television in den USA und High End Productions, jener von Constantin Film und Herbert G. Kloiber aufgesetzten neuen Unternehmung. Es ist zweifelsohne ein spektakuläres Comeback von Kloiber nach dem Verkauf seiner Tele München Gruppe an KKR. Neben der Ausstrahlung beim US-Streamingdienst Peacock kümmert sich Distributions-Experte Kloiber und sein Team um den Verkauf der Serie in Europa, AGC International im Rest der Welt.

„Die erste von Roland Emmerich kreierte TV-Serie mit einer außergewöhnlichen Geschichte und einer Perspektive, wie wir sie so noch nie gesehen haben – genau deshalb haben wir High End Productions gegründet: Europäische Geschichten, die in der ganzen Welt zu sehen sein werden. Wir sind sehr dankbar und freuen uns, dass wir so großartige Partner und kreative Köpfe für dieses außergewöhnliche Projekt gefunden haben“, erklären Oliver Berben und Herbert G. Kloiber zum neuen Projekt, dessen Dreh im ersten Quartal 2023 in Italien starten soll.

Roland Emmerich, der zuletzt mit „Moonfall“ Edeltrash geliefert hat, führt die Realisierung des Projekts unter der Flagge seiner Centropolis Entertainment an, weitere involvierte Produktionsfirmen sind Hollywood Gang und Emmerichs Weggefährte Harald Kloser mit seiner Street Entertainment. Emmerich wird erwartungsgemäß auch Regie führen. Das Drehbuch der TV-Serie kommt vom Oscar-nominierten Robert Rodat („Saving Private Ryan“)

„Das mächtige Römische Reich hat mich schon immer fasziniert, vor allem seine gewaltigen Spiele, die die Massen durch das Spektakel im monumentalen Kolosseum unterhielten. Im Kern ist dies ein Sportepos, das von starken und diversen Charakteren angeführt wird, die Wege zu Ruhm, Abstürze und das Bedürfnis, zu etwas Größerem als sich selbst zu gehören, erkunden“, sagt Roland Emmerich über das Projekt. „Sport war in der Antike genauso aufregend und gewaltig wie heute, und ich freue mich darauf, mit meinen Partnern Peacock, High End Productions, Hollywood Gang und AGC Studios zusammenzuarbeiten, um diese Welt aus Blut, Schweiß und Tränen ins Fernsehen zu bringen."

Regisseur Emmerich und Drehbuchautor Rodat gehören auch zu der Riege der Executive Producern von "Those about to die", darunter ebenso Oliver Berben, Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz und Jonas Bauer für Constantin Film bzw. High End Procutions. Vollständig wird die Riege der Executive Producer durch Harald Kloser (Street Entertainment), Gianni Nunnari (Hollywood Gang), Stuart Ford (AGC Studios) und Lourdes Diaz (AGC Studios).

„‚Those About To Die‘ nimmt es mit dem antiken Rom auf eine völlig neue Art und Weise auf“, sagt Lisa Katz, President Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming zur Entscheidung von Peacock, an Bord zu kommen. „Während die Serie einen epischen Umfang haben und das Spektakel von Gladiatoren und Wagenrennen bieten wird, hat sie auch unerwartete Charaktere inmitten von Palastintrigen und einer dunklen kriminellen Unterwelt.“ Während mit Peacock der erste Abnehmer des Projekts in den USA geklärt ist, gilt es jetzt die Refinanzierung des 140 Millionen Dollar-Projekts durch weitere Verkäufe zu stemmen: Herbert G. Kloiber ganz in seinem Element.