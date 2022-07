am 27.07.2022 - 17:09 Uhr

Hollywood zieht sich zurück, Banijay wächst: Vorbehaltlich einer Zustimmung des deutschen Kartellamts haben Banijay Germany und die Sony Pictures Film- und Fernseh Produktions GmbH die Übernahme von 100 Prozent der Firmenanteile vereinbart. Die Geschäftsführung, bestehend aus Astrid Quentell und Mirek Nitsch, bleibt nach Banijay-Angaben weiter an Bord. Eins wird sich jedoch ändern: Der Name. Der ist vorerst noch nicht bekannt, soll aber in Kürze nachgeliefert werden.

Bekannteste Produktion der deutschen Sony Pictures Film- und Fernsehproduktion ist der Vox-Erfolg "Die Höhle der Löwen". Für RTLzwei produziert das Unternehmen derzeit eine Neuauflage der Gameshow "Glücksrad". Mit "Wissen ist die beste Medizin" mit Dr. Johannes Wimmer für den NDR bedient die Sony das Genre Talk. Zu den fiktionalen Projekten der vergangenen Jahre gehörte die preisgekrönte Dramedy "Der Lehrer" für RTL, die Krimiserie "Heldt" fürs ZDF sowie zuletzt "Wir sind die Welle" für Netflix und "Gefährliche Nähe" für RTL+. Durch die Übernahme gewinnt Banijay Germany auch Zugriff auf den deutschen Formatkatalog des Hauses.

Für das 2018 von Marcus Wolter und Banijay Group gegründete Banijay Germany ist die Übernahme ein weiterer Schritt hin zum größten Entertainment-Produktionshaus in Deutschland mit inzwischen mehr als 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zu den bekanntesten Programm-Marken aus dem Firmenverbund zählen "Tatort Dresden", "Schlag den Star", "TV total", "Wer wird Millionär?", "Kitchen Impossible", "The Masked Singer", "Promi Big Brother", "Mein Lokal, Dein Lokal" oder "Kampf der Realitystars". Über die Produktion für Sender und Plattformen hinaus ist Banijay auch im Künstler-Management sowie Veranstaltungsgeschäft aktiv und betreibt die Digitalplattform MySpass.de.