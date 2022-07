Zwischen der Weltpremiere der sechsten Staffel von "Rick & Morty" und dem Deutschland-Debüt der kommenden Folgen wird nicht einmal ein Tag vergehen. Warner TV Comedy wird die jeweiligen Episoden gerade einmal 14 Stunden nach der Premiere in Amerika in Deutschland ausstrahlen. Somit laufen sie ab 5. September immer montags um 22:15 Uhr im [adult swim]-Block auf Warner TV Comedy – allerdings in Orginalton mit deutschen Untertiteln.

In der sechsten Staffel machen Rick und Morty in bekanntem Modus weiter: nämlich leicht lädiert und vom Pech verfolgt, wie es in einer Warner-Mitteilung so schön heißt. Im Fokus der Serie stehen Wissenschaftler Rick und dessen etwas schüchterner Enkel Morty, die beide auf "gefährliche Abenteuer" durch das Universum gehen. In den Jahren 2017, 2019, und 2021, also jeweils im Startjahr einer neuen Staffel, war "Rick and Morty" Warner-Angaben zufolge die meistgesehene Comedy im US-Kabelfernsehen, auf HBO Max rangiere sie durchgehend unter den zehn meistgesehenen Serien.