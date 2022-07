am 28.07.2022 - 10:40 Uhr

Beim Kinder-Wissensmagazin "Wissen macht Ah!" geht eine mehr als zwanzig Jahre andauernde Ära zu Ende: Ralph Caspers steigt als Moderator aus der Sendung aus. Sein Nachfolger steht nicht nur bereits fest, sondern steht auch schon vor der Kamera: Seit Ende Juni werden auf dem WDR-Studio-Gelände in Köln-Bocklemünd sieben neue Folgen produziert, die als Caspers-Nachfolger nun Tarkan Bagci gemeinsam mit Clarissa Corrêa da Silva moderiert, in diesem Jahr ist zudem noch eine weitere neue Staffel in Planung.

© WDR/Tilman Schenk

Ralph Caspers bleibt weiter für den WDR tätig und ist unter anderem bei "Quarks", "Frag doch mal die Maus" und der "Sendung mit der Maus" sowie der "Sendung mit dem Elefanten" im Einsatz. Gemeinsam mit Clarissa Corrêa da Silva wird er im kommenden Jahr zudem das Konzert "Jazz macht Ah!" mit der WDR Big Band präsentieren.

Mit Caspers Abschied bei "Wissen macht Ah!" ist der Moderations-Wechsel nun vollständig, Caspers' ursprüngliche Moderationspartnerin Shary Reeves hatte die Moderation schon 2017 abgegeben. "Wissen macht Ah!" läuft unter anderem am Samstagmorgen um 8:15 Uhr im Ersten sowie am Montagvorabend im Kika.