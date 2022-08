ProSieben hat eine neue Unterhaltungschefin: Von Senderchef Daniel Rosemann dazu berufen wurde mit Natalie Zizler eine Programmmacherin, die seit fast zweieinhalb Jahrzehnten für ProSieben im Einsatz ist. Sie startete beim Sender bereits 1998. Als Executive Producerin verantwortete sie in den zurückliegenden Jahren die größten Quotenerfolge des Kanals; "The Voice of Germany" (2016), "The Masked Singer" (seit dem Start) und "Germany's Next Topmodel" (2011-2015).

"Natalie lebt ProSieben seit mehr als zwanzig Jahren und ist eine herausragende Fernsehmacherin mit Leidenschaft, Gespür und Liebe zum Detail. Ich bin glücklich, dass ich sie als Unterhaltungschefin gewinnen konnte, um mit ihr gemeinsam die Entertainment-Zukunft von ProSieben zu gestalten", erklärte Daniel Rosemann am Montag.

"Ich bin bei ProSieben groß geworden und zu Hause. Jetzt diesen nächsten Schritt zu gehen, ist eine tolle Herausforderung", freute sich Zizler über ihre neue Aufgabe. ProSieben stehe für große Unterhaltung, ließ sie wissen. "Diese Tradition wollen wir fortsetzen - mit vertrauten Marken und mit neuen Show-Juwelen. Ich freue mich auf das intensive und kreative Miteinander mit dem besten Content-Team, das ich mir vorstellen kann." Ihre Aufgabe tritt sie mit Beginn des Monats August, also direkt, an. Einen direkten Vorgänger oder eine direkte Vorgängerin hat Zizler übrigens nicht. Daniel Rosemann selbst leitete das Unterhaltungsteam, Hannes Hiller war als Sat.1- und ProSieben-Entwicklungschef erster Ansprechpartner für Produzentinnen und Produzenten.

Als sie 1998 bei ProSieben startete, arbeitete Zizler als Praktikantin beim damaligen Mittagsmagazin "SAM", ab 2001 war sie Chefin vom Dienst bei der Nachmittags-Talkshow "Arabella".