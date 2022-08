Ab der kommenden Fußballsaison sendet der Sport1-"Doppelpass" am Sonntagmittag wieder ohne Fußball-Talk-Konkurrenz. "Sky 90", zuletzt teils parallel gezeigt, wechselt auf den Sendeplatz um 18 Uhr. Während Sky also auf eine Fußballdebatte am Sonntagmittag verzichtet, nimmt DAZN einen Langläufer ins Programm. Über einen Distributionsdeal kann der Streamingdienst ab sofort den "Doppelpass" von Sport1 auch auf seiner Plattform ausstrahlen. Die Sendung läuft jeweils von elf Uhr und bis etwa 13:30 Uhr. An der Ausstrahlung im Free-TV ändert sich dadurch nichts.

Über den Mehrwert, eine eigentlich im Free-TV verfügbare und auch weiterhin von Werbung unterbrochene Talkshow, nun auf eine Bezahlplattform zu hieven, darf sicherlich gestritten werden. DAZN wirbt nun damit, den "bekanntesten Fußball-Talk" jeden Sonntag live auf der Plattform zu haben. Er sei obendrein "eine gute Vorbereitung" auf die exklusiv bei DAZN laufenden Sonntagsspiele der Bundesliga.

Für die Sendung am ersten Bundesliga-Spieltag hat sich unter anderem Fußballmanager Fredi Bobic (derzeit in Diensten von Hertha BSC) angekündigt, als Experte ist Stefan Effenberg im Einsatz. In aller Regel wird der "Doppelpass", der Sport1 Woche für Woche hohe Quoten beschert, von Florian König präsentiert. Während DAZN mit dem "Doppelpass" künftig also zur gewohnten Zeit um elf Uhr einsteigt, startet Sport1 ab kommendem Wochenende früher.

Angekündigt ist dann erstmals die Ausstrahlung einer "Countdown"-Sendung, die um zehn Uhr beginnen soll. Darin werde Jana Wosnitza einen "Blick hinter die Kulissen" des Talks werfen. Thematisiert werden die kommenden Kernpunkte der Sendung, ankommende Gäste sollen schon mal erste Statements abgeben und auch die Meinung der Online-Community soll eine Rolle spielen.