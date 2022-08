am 02.08.2022 - 10:22 Uhr

Drei Monate nach dem Rebranding von Spiegel Wissen in Curiosity Channel powered bei Spiegel haben der Pay-TV-Sender und sein Schwestersender Spiegel Geschichte mit Saevar Lemke einen neuen Country Manager. in der neuen Funktion soll Lemke die Partnerschaften mit Pay- und SVoD-Plattformen in den deutschsprachigen Märkten betreuen und die Marken darüber hinaus insbesondere im digitalen Markt strategisch weiterentwickeln, heißt es.

Erfahrung bringt er etwa durch seine Zeit bei Discovery mit: Mehr als 16 Jahre arbeitete Lemke für den Konzern, zuletzt sechs Jahre als Vice President International Program Sales EMEA and APAC. Darüber hinaus war er in der Vergangenheit auch bei Tandem Communications und Universal Studios Networks tätig.

"Saevar bringt genau die Qualitäten mit, die wir für den nächsten Schritt in der Entwicklung unserer beiden Content-Marken im deutschsprachigen Raum brauchen", ist Patrick Hörl, Geschäftsführer Spiegel TV Geschichte + Wissen, überzeugt. "Er kennt den Factual-Markt aus langjähriger Erfahrung - und er kennt die Kraft, die herausragende Dokus auf unterschiedlichsten Ausspielwegen entfalten können. Saevar ist die Idealbesetzung für diesen Job."

Saevar Lemke: "Die Kombination aus der lokal etablierten, starken Marke Spiegel TV verbunden mit der Einführung der internationalen Premium Brand Curiosity Channel empfinde ich als sehr spannend. Diese einzigartige Zusammensetzung bildet das Fundament für die Fortführung und Weiterentwicklung unserer existierenden, langjährigen Partnerschaften und bietet gleichzeitig vielfältige Möglichkeiten für die Entfaltung und Erschließung neuer Verbreitungswege."