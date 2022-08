Tobias Rosen übernimmt im Herbst zu einem nicht näher benannten Termin den neu geschaffenen Posten des Vice President Sky Studios Deutschland und verantwortet somit die fiktionalen Eigenproduktionen des PayTV-Konzerns in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Sky hat hier länderübergreifend einen deutlichen Ausbau angekündigt, auch um einen möglichen Verlust des Exklusiv-Deals mit HBO kompensieren zu können.

Frank Jastfelder, der bei Sky zuletzt als Director Original Production Scripted einen ähnlichen Aufgabenbereich hatte, übernimmt den neuen Posten des Director of Development und soll sich dementsprechend auf Auswahl und Entwicklung neuer Projekte für Sky Studios konzentrieren und deren Anzahl ausbauen.

Tobias Rosen kommt von Warner Bros. International Television Produktion, wo er als Executive Producer in Deutschland für die Akquise, Entwicklung und Produktion einer Vielzahl an Projekten verantwortlich war. Dazu gehören "Sultan City" für Disney+, "Love Addicts" für Prime Video und "Club Las Piranjas 2.0" für RTL+. Zuvor war er Produzent bei Relevant Film, wo er auch sein Spielfilmdebüt "Rocca Changes the World" realisierte, das 2019 mit dem Deutschen Filmpreis LOLA ausgezeichnet worden war.

Rosen wird an Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Deutschland & Italien, berichten und soll eng mit Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland, sowie dem lokalen Content-Team zusammenarbeiten. Hartmann sagt: "Tobias ist eine brillante kreative Führungskraft mit einem hochkarätigen Netzwerk in der Kreativbranche und einem umfassenden Verständnis dafür, was unsere Kund:innen im deutschsprachigen Markt sehen möchten. Die Projekte, die wir in der gesamten Sky Gruppe im Blick haben, werden künftig noch ehrgeiziger und umfangreicher werden. Tobias‘ beeindruckende Erfolgsbilanz, die er bei der Produktion von Premium-Inhalten vorzuweisen hat, wird uns bei der Umsetzung dieser Ziele helfen."

Tobias Rosen selbst erklärt zu seinem neuen Job: "Sky hat den Ehrgeiz, noch viel mehr Inhalte auf Weltniveau zu produzieren und dabei mit großartigen deutschen Talenten zusammenzuarbeiten und ihnen eine globale Bühne zu geben. Die Gelegenheit dabei zu sein konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Ich bewundere die Eigenproduktionen von Sky schon lange und freue mich auf den baldigen Start."