Vox stellt relativ kurzfristig seinen Programmplan am Freitag um – dadurch müssen Fans der amerikanischen Serie "Law & Order: SVU" länger auf die Free-TV-Premiere der inzwischen schon 23. Staffel des Formats von Schöpfer Dick Wolf warten. Eigentlich war die Serie am späteren Abend ab 22:05 Uhr und somit im Anschluss an "Magnum P.I." geplant. Dort sollen nun aber zunächst weitere US-Filme ausgestrahlt werden. In dieser Woche wird der rund zehn Jahre alte Spielfilm "Lockout" gesendet, Guy Pearce und Maggie Grace spielen darin tragende Rollen.

Eine Woche später begleitet "G.I. Joe" die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Nacht, "James Bond 007 – Goldeneye" rutscht indes am 19. August in den Programmplan. Was zu der doch recht kurzfristigen Programmänderung geführt hat, ist unklar. Immerhin steht für Fans der Serie fest, dass sie nicht unendlich warten müssen. Gegenüber DWDL.de teilte eine Sprecherin des Senders mit, dass die "Law & Order: SVU"-Erstausstrahlungen nun im November oder Dezember starten sollen. Sie ist also weiterhin bei Vox geplant, Staffel 22 war zwischenzeitlich nach schwachen Quoten auch bei RTL Up untergekommen.

Möglicherweise wird der US-Krimi im Spätherbst auch ein besseres Lead-In haben. Aktuell zeigt Vox freitags um 20.15 Uhr mit ziemlich schwachen Quoten Episoden aus der vierten "Magnum P.I."-Staffel, die im Schnitt auf weniger als vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kommen. Vergangenen Freitag wurden gar nur etwas mehr als zwei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.

Gute Nachrichten für Fans der Serie kamen zuletzt aus den USA: NBC hat eine 24. Staffel bestellt. Die Debütepisode dieser Staffel soll in den USA am 22. September ihre Premiere feiern.