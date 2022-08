Auf die Klimakrise aufmerksam machen und auch Lösungsansätze aufzeigen wollen ntv und Geo Mitte September mit einer "langen Klima-Nacht" im Fernsehen. Der Abend des 12. September soll ganz im Zeichen des Klimawandels und somit auch -schutzes stehen. Los geht es an jenem Montagabend um 19:10 Uhr beim Kölner Nachrichtensender. Moderatorin Elena Bruhn wird dann unter anderem den langjährigen ZDF-Moderator Dirk Steffens, nun für Geo im Einsatz, begrüßen, aber auch Klimaforscher Mojib Latif sowie Clara Pfeffer und Maik Meuser vom "Klima Update Spezial".

Um 20:15 Uhr, 22 Uhr, 23:10 und 0:10 Uhr sind an diesem Abend weitere Live-Strecken geplant. Geo-Chefredakteur Jens Schröder: "Die lange Klima-Nacht ist ein journalistischer Anlauf, um den Kampf um unsere Erde und unsere Ressourcen wissenschaftlich zu untermauern." n-tv-Chefredakteurin Sonja Schwetje sagt: "Das Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein relevantes Thema gattungs- und markenübergreifend umgesetzt werden kann. Die hohe inhaltliche Kompetenz von ntv und GEO kommt auf diese Weise gemeinsam zum Tragen und erreicht unterschiedliche Publikumsgruppen in TV, Print und Digital."

Geplant ist, am 12. September ab 20:15 Uhr die Doku "Roden im Regenwald" um illegale Holzfällungen zu zeigen. Ab kurz nach 21 Uhr soll dann die zweiteilige Doku "Now" folgen. Sie kommt von Jim Rakete und portraitiert das Engagement von Greta Thunberg, Luisa Neubauer (Fridays for Future), Felix Finkbeiner (Plant for the Planet) und anderer Aktivistinnen und Aktivisten. Ganz im Zeichen des Klimawandels stehen soll an diesem Abend auch eine für 23:30 Uhr geplante Ausgabe der Talkshow "#beisenherz".

Abgerundet wird "Die lange Klima-Nacht" durch weitere Dokumentationen, die nachts laufen. Unter anderem im Angebot sind dann "Steigende Pegel – Die Flut von morgen" und "Die Macht der Bäume".