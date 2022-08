Im Alter von 85 Jahren ist der ehemalige deutsche Nationalfußballer Uwe Seeler, auch bekannt als "Uns Uwe", vor rund zwei Wochen gestorben. Am kommenden Mittwoch, 10. August, soll nun die Trauerfeier der Freien und Hansestadt Hamburg für ihren Ehrenbürger stattfinden. Austragungsort dieser ist das Hamburger Volksparkstadion.

Das NDR Fernsehen wird sie am 10. August ab 13:30 Uhr live übertragen. Auch Das Erste klinkt sich in die Live-Übertragung ein. Dort ist "Abschied von Uwe Seeler" von 13:59 Uhr bis 15 Uhr zu sehen, unter anderem eine Folge der Daily "Rote Rosen" wird an diesem Tag also ausfallen. Zudem wird der NDR am 10. August auch seine Primetime frei räumen. In einem "NDR Info Extra" wollen Julia-Niharika Sen und NDR-Sportchef Gerd Gottlob ab 20:15 Uhr auf den Tag zurückblicken und Trauernde zu Wort kommen lassen.

Auch im Radio spielt die Trauerfeier eine große Rolle. NDR Info will ab 14 Uhr für 60 Minuten lang live übertragen (Reporter ist Michael Augustin). Bei NDR 90,3 sind in dieser Stunde Schalten ins Volksparkstadion geplant, zudem plant der Sender am 10. August ab 20 Uhr mit einer einstündigen Sondersendung. NDR 2 widmet sich der Trauerfeier unter anderem im Rahmen seiner Morgen-Sendung und in weiteren Gesprächen, die im Tagesprogramm eingeplant sind.