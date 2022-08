am 04.08.2022 - 12:04 Uhr

Bevor die Fußball-Bundesliga am Wochenende in die neue Saison startet, hat DAZN einen Ausbau der Verfügbarkeit seiner linearen TV-Sender angekündigt. Sowohl DAZN 1 als auch DAZN 2 werden demnach ab sofort über die App des Sportstreamingdienstes auf nahezu allen internetfähigen Geräten verfügbar gemacht. Darüber hinaus sind die beiden Kanäle auch im EPG von Sky, MagentaTV und GigaTV von Vodafone zu finden.

DAZN 1 und DAZN 2 senden täglich von 8 Uhr bis Mitternacht. Neben Highlights aus dem Rechte-Portfolio sind dort auch Live-Events wie etwa alle Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag, Top-Spiele und die Konferenz der UEFA Champions League, aber auch Shows wie die Bundesliga-"Highlight-Show" mit den Zusammenfassungen der Samstagsspiele oder "Der Spieltag" am Sonntagabend um 19:00 Uhr zu sehen. Auch die NBA, die Handball-Champions League, die MotoGP oder Darts und ausgewählte Kampfsport-Events sind hier in den linearen Programmablauf integriert.

Ab dem 15. August führt DAZN 1 zudem täglich zwei neue Themenblöcke ein. Morgens gibt es zwischen 8 und 9 Uhr die "MorningZone" zu sehen, mittags folgt zwischen 13 und 14 Uhr die "LunchZone" mit aktuellen Highlights, Interviews und Beiträgen aus dem DAZN-Programm. Jeden Donnerstag läuft zudem ab 23:00 Uhr die "FightZone", die Einblicke in die Welt des Kampfsports verspricht.

Bereits Ende 2020 hatte DAZN seine beiden linearen Sender eingeführt - damals zunächst exklusiv im Kabelnetz von Vodafone (DWDL.de berichtete). Nach Angaben von DAZN soll der Zugang zu den Sportinhalten dadurch einfacher werden. Gleichzeitig will das Unternehmen Eintrittsbarrieren vor allem für diejenigen abbauen, "die auf lineares Fernsehen als einzigen Empfangsweg angewiesen sind", wie es damals hieß.