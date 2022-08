am 04.08.2022 - 16:52 Uhr

Seit knapp einem Monat wiederholt Vox mittwochs noch einmal die Krimiserie "Meiberger - Im Kopf des Täters", die ursprünglich bei ServusTV zu sehen war, dort aber von nicht allzu vielen Menschen gesehen wurde. Das Potenzial für einen Erfolg war also durchaus vorhanden, doch sonderlich berauschend fällt das Fazit nach der ersten Staffel nicht aus.

Nach einem guten Start mit mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern war das Interesse zuletzt deutlich zurückgegangen - in Konkurrenz zur Frauenfußball-EM erreichte "Meiberger" vor einer Woche sogar gerade mal 1,5 Prozent Marktanteil. Mit rund vier Prozent lief es diesmal zwar wieder besser, doch nicht gut genug, um einen dauerhaften Verbleib im Vox-Programm zu gewährleisten.

Die eigentlich für Anfang September geplante Ausstrahlung der dritten Staffel spart sich Vox deshalb, wie jetzt bekannt wurde. Stattdessen zeigt der Privatsender an diesem Tag um 20:15 Uhr die Free-TV-Premiere des Spielfilms "Das weiße Schweigen", der bereits bei RTL+ zum Abruf bereitsteht. Erzählt wird eine Geschichte, die inspiriert ist von den wahren Ereignissen rund um den sogenannten "Todespfleger" Niels Högel, der zwischen 1999 und 2005 im Rahmen seiner Tätigkeit als Krankenpfleger in verschiedenen deutschen Kliniken zahlreiche Morde verübte. In den Hauptrollen sind Julia Jentsch und Kostja Ullmann zu sehen.

Die zweite Staffel von "Meiberger - Im Kopf des Täters" bleibt - zumindest Stand jetzt - im Programm. Die acht Folgen sollen ab der kommenden Woche wie gehabt mittwochs um 20:15 Uhr bei Vox im Doppelpack ausgestrahlt werden.