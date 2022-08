am 05.08.2022 - 13:49 Uhr

Seit fast 30 Jahren ist Frauke Ludowig das Gesicht des RTL-Starmagazins "Exclusiv", nun zieht es auch ihre Tochter Nele vor die Kamera. Wie der Sender ankündigte, soll im Herbst eine Webvideo-Reihe mit der 19-Jährigen starten. Darin begegnet sie "spannenden Gästen mit starken Geschichten" und spricht mit ihnen über "aktuelle Themen und Geheimnisse aus ihrem Leben", heißt es.

"Ich habe schon lange den Traum, journalistisch zu arbeiten und freue mich sehr auf die großartige Chance, in der Webvideo-Reihe anderen jungen Menschen interessante Geschichten auch abseits des Rampenlichts zu erzählen", so Nele Ludowig über das Format, das bei RTL.de zu sehen sein wird. Allerdings wird sie bereits an diesem Wochenende erstmals bei RTL zu sehen sein - im Magazin "Gala", das die angehende Journalismus-Studentin bei ihrem ersten Moderationsjob auf Mallorca begleitet.

Roger Saha, Redaktionsleiter RTL.de: "Nele spricht die Sprache einer ganzen Generation. Sie ist sehr talentiert und hat den frischen Blick einer 19-Jährigen: offen, unverblümt und ohne Schubladendenken. Ich freue mich sehr, dass wir Nele für uns gewinnen konnten."