Rund ein Jahr ist es her, dass die internationalen Truppen aus Afghanistan abgezogen sind. In Folge dieser Entscheidung übernahmen dann die Taliban sehr schnell wieder das Zepter. Die Ereignisse des zurückliegenden Sommers sind derzeit Thema mehrerer TV-Reportagen, unter anderem hat auch Thilo Mischke für ProSieben zuletzt am Hindukusch gedreht. Sein "ProSieben Thema. Afghanistan im Griff der Taliban" soll nun am Montag, 29. August zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr laufen.

"Nach fast einer Million ziviler Opfer im Kampf gegen den Terror bleibt für mich die Frage: War es das wert? Afghanistan ist der Verlierer unter den Gewinnern dieses Krieges. Und das ließ sich in der fast vierwöchigen Recherche vor Ort sehr gut nachvollziehen", sagt Mischke über die Dreharbeiten vor Ort. An seiner Seite dabei war auch Sven, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, der ProSieben-Angaben zufolge sein Leben zwei Mal im Auslandseinsatz in Afghanistan riskierte.



Wie Menschen in Afghanistan ihre neue Situation bewerten und wie Reporter und auch Sven das Land unter dem Regime der radikalislamischen Terrororganisation erleben, ist Teil der kommenden Dokumentation, die der Privatsender nicht nur mit deutschen, sondern erstmals auch mit Untertiteln in englischer Sprache versieht. Diese sollen über die Teletextseite 147 zu finden sein.