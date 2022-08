Das ging ziemlich schnell: Vor gut einer Woche hatte Vox sein Nachmittagsprogramm umgestellt – seitdem verzichtet der Privatsender nachmittags um 14 Uhr auf Folgen der Produktion "Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?". Stattdessen waren Wiederholungen von "Tierbabys – süß & wild" eingeplant. Am Dienstag etwa lief eine Episode aus dem Jahr 2017. Doch das Tier-Docutainment-Format passte nicht wirklich ins sonstige Line-Up, das aus dem Lead-In "Zwischen Tüll und Tränen" und dem Lead-Out "Shopping Queen" besteht.

Der Blick auf die Quoten macht den dringenden Handlungsbedarf deutlich: Am Montag kamen die "Tierbabys" auf gerade einmal 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen – in der Woche zuvor lief es kaum besser. Daher folgt nun sehr bald die Rolle rückwärts. Nicht einmal die begonnene Woche will Vox abwarten, bis der Sender die Programmänderung rückgängig macht. Bereits am Donnerstag, 11. August, soll nun "Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?" auf seinen angestammten Platz zurückkehren. Welche Folgen ausgestrahlt werden, ist aktuell noch offen.



Der Sender dürfte sich somit auch wieder ein paar Impulse in Sachen "Shopping Queen" erhoffen. Mit der Erziehungsdoku als Lead-In holte das 15-Uhr-Format Ende Juli teils noch über neun Prozent Marktanteil. Zuletzt sanken die Quoten jedoch von Tag zu Tag, am Montag reichte es nur noch für gut fünf Prozent. "Mein Kind, dein Kind", das sich Ende Juli mit starken zehn Prozent in der klassischen Zielgruppe vorläufig verabschiedet hatte, kommt 2022 bisher auf einen Quotenschnitt von 5,6 Prozent. Im Schnitt schauen 0,23 Millionen Menschen ab drei Jahren die Erziehungstipps aus dem Hause Imago TV.