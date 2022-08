am 09.08.2022 - 15:30 Uhr

Im Frühjahr hat das Zweite Deutsche Fernsehen die Herzkino-Reihe "Ella Schön" mit Annette Frier zu Ende gebracht. Gute Nachrichten gab es inzwischen für die herstellende Produktionsfirma Dreamtool Entertainment. Diese hat ein neues Herzkino-Projekt beim ZDF untergebracht. Produzent ist erneut Stefan Raiser. Beim kommenden Herzkino-Format, das seit wenigen Tagen in Berlin, Flensburg und der jeweiligen Umgebung gedreht wird, handelt es sich erstmals um eine klare Medical für den Sendeplatz am Sonntag um 20:15 Uhr. Zudem ist "Dr. Nice" die erste Herzkino-Reihe mit männlichem Lead.

Die Hauptrolle übernimmt der aus "Alarm für Cobra 11", "Anna und die Liebe" und "Die Rosenheim-Cops" bekannte Schauspieler Patrick Kalupa. Seine Figur Moritz Neiss wird als chirurgisches Genie mit kantigem Charakter beschrieben. Zumindest bis zu dem Moment, in dem ihn ein schlimmer Unfall seine Hand und somit auch seine Karriere kostet. Dann bringt ihn ein überraschender Anruf an die deutsch-dänische Grenze, wo er auf seine Tochter trifft. Von dieser hatte er jedoch 16 Jahre lang keine Ahnung.



Neben Kalupa spielen auch Josefine Preuß, Brigitte Zeh, Hedi Kriegeskotte, Maximilian Grill, Bruno F. Apitz und Idil Üner in weiteren Rollen vor der Kamera. Die Bücher zu "Dr. Nice" kommen von den Autoren Simon X. Rost und Elke Rössler, die auch schon "Ella Schön" schrieben. Sibylle Illner ist Producerin. Ein Sendetermin für "Dr. Nice" steht noch nicht fest, die Dreharbeiten sind bis Ende September angesetzt.

Die neue "Herzkino"-Saison im ZDF startet indes am 11. September mit einem neuen Film aus der Reihe "Rosamunde Pilcher". Insgesamt sind vier frische "Pilcher"-90-Minüter in der Saison 22/23 geplant.