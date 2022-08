Mit der siebten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" wird RTL wieder zum früheren Ausstrahlungsrhythmus zurückkehren. Während von der sechsten Staffel im Herbst 2021 drei Episoden pro Woche zu sehen waren (jeweils von Dienstag bis Donnerstag), setzt der Privatsender nun auf zwei Ausgaben pro Woche. Sie werden sonntags und mittwochs zur jeweils besten Sendezeit ausgestrahlt. Anders als 2021 wird die komplette Staffel somit auch nicht binnen knapp einem Monat gesendet.

Los geht es am Mittwoch, 7. September um 20:15 Uhr – die erste Sonntagsfolge ist entsprechend am 11. September und somit eine Woche nach dem "100.000 Mark Show"-Comeback zu sehen. Produziert wurde "Das Sommerhaus der Stars" auch in diesem Jahr wieder in Bocholt. Die Stadt in NRW hat sich somit bewährt, frühere Staffeln wurden noch im Ausland aufgezeichnet.



Wer mischt mit? Mario Basler bildet gemeinsam mit Doris Büld ein Duo. Kader Loth ist mit Ismet Atli Teil der Sender. Ebenso mit dabei: "DSDS"-Kultkandidat Cosimo, der das Haus gemeinsam mit Nathalie Gaus aufmischen wollte. Zugesagt hat darüber hinaus ein "Bauer sucht Frau"-Paar: In der RTL-Primetime-Show wird also die Geschichte von Patrick Romer und Antonia Hemmer weitererzählt. Beide lernten sich 2020 in der von Inka Bause präsentierten Show kennen und später lieben. Jüngst traten beide zusammen auch in der Show "#Couple Challenge" auf.



"Promi Big Brother"-Erfahrung hat indes auch Eric Sindermann (dabei mit mit Katharina Hambuechen). Das Feld komplettieren Fußballspieler Sascha Mölders (zusammen mit Ivonne Mölders), der von YouTube bekannte Marcel Dähne (gemeinsam mit Lisa Wienberger) sowie Schauspieler Stephen Dürr, der früher unter anderem in der RTL-Daily "Alles was zählt" mitwirkte. An seiner Seite ist seine Katharina. Die neue Staffel umfasst zehn Folgen.

In den zurückliegenden Jahren sind die Quoten von "Das Sommerhaus der Stars" deutlich zurückgegangen. Staffel vier mag zwar eine Ausnahme gewesen sein, sie holte im Schnitt aber mehr als 23 Prozent bei den Jungen. Staffel sechs, die 2021 zu sehen war, kam nur noch auf 13,4 Prozent.

Pocher samt Papa im September wieder unterwegs

Für Dienstag, 13. September 2022, hat RTL zur besten Sendezeit indes eine weitere Folge von "Pocher und Papa auf Reisen" angekündigt. Ab 20:15 Uhr sind die beiden dann in Spanien und Portugal zu sehen. In dieser Woche lief bereits eine Folge des Formats und bescherte dem Sender zur Dienstags-Primetime um die zehn Prozent in der Zielgruppe.