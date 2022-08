Dass RTL die einst durch ihre erfolgreiche Sat.1-Show bekannt gewordene Richterin Barbara Salesch ins Fernsehen zurückholen wird, ist schon seit einigen Wochen bekannt (DWDL.de berichtete). Nun ist auch klar, auf welchem Sendeplatz ihre neue Sendung laufen wird - und der ist durchaus überraschend.

Der Privatsender hat sich nämlich gegen eine Ausstrahlung im Nachmittagsprogramm entschieden. Stattdessen gibt es "Barbara Salesch - Das Strafgericht" ab dem 5. September montags bis freitags um 11:00 Uhr zu sehen. Die ebenfalls bereits angekündigte Gerichtsshow mit Ulrich Wetzel soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen, wie eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de erklärte.

Fragen wirft die Programmierung allerdings vor allem mit Blick auf "Chefkoch TV" auf. Die TV-Verlängerung des erfolgreichen Online-Portals hat sich in den zurückliegenden Monaten nicht als Erfolg erwiesen - bisweilen erzielte die Fernsehmacher-Produktion nicht mal zwei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Im Schnitt wurden lediglich 5,6 Prozent erzielt - eigentlich zu wenig für eine Fortsetzung. Dennoch heißt es von Seiten des Senders, dass das Format zurückkehren soll. Die Rede ist von einer konzeptionellen Überarbeitung.

"Lassen uns nicht entmutigen"

"'Chefkoch' ist eine enorm starke, sehr sympathische Marke mit einer lebendigen und außerordentlich treuen Community. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass Chefkoch auch im TV eine weit größere Zuschauerschaft begeistern kann und wird", so RTL-Programmdirektor Frank Trösken gegenüber DWDL.de. "Mit der ersten Staffel ist uns das leider noch nicht gelungen. Wir lassen uns davon aber nicht entmutigen, denn wir wissen, dass immer beides zusammenkommen muss, um crossmedial erfolgreich zu sein: eine starke Marke und ein überzeugendes Konzept."

Hoffnung macht RTL die Entwicklung anderer Markenverlängerungen. "Bei 'Stern TV am Sonntag' und bei 'Gala' sehen wir bereits, wie das funktionieren kann - beide Formate etablieren sich erfolgreich in unserem Programm", betonte Trösken. "Wir werden nun intensiv am Konzept von 'Chefkoch TV' arbeiten. Das Ziel steht fest: Wir wollen mit der Sendung näher ran an unser Publikum und dabei das Erfolgsrezept von 'chefkoch.de' noch mehr einbringen. Dafür nehmen wir uns Zeit."

Deutlich bessere Quoten erhofft sich RTL nun jedoch vorerst vom Comeback der Gerichtsshows, deren Hochphase lange zurückliegt. Gleichwohl zeigen die zahlreichen Wiederholungen beim Spartensender RTL Up, dass noch immer reichlich Potenzial in dem Genre liegt.

"Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht", lässt Barbara Salesch wissen. "Gericht interessiert die Zuschauer immer. Und jetzt gibt es eine Gerichtsshow im deutschen Fernsehen, die die alte Professionalität mit den neuesten Entwicklungen verbindet - das wird einfach sensationell." Auch Ulrich Wetzel hat sich bereits geäußert: "Es ist schön, wieder da zu sein. Wir leben in einer Zeit der Veränderungen, Menschen suchen Halt und Zentrierung - das bietet unsere Gerichtssendung. Wir vermitteln ein Gefühl von Gerechtigkeit und Gleichbehandlung - jemand der viel Geld hat, wird nicht besser behandelt als ein Sozialhilfe-Empfänger."

Die neue Sendung mit Barbara Salesch wird von Filmpool produziert, "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" stammt von Constantin Entertainment.