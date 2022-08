"The Bold and the Beautiful" ist eine der bekanntesten Soaps weltweit. CBS zeigt die Serie seit 1987, seitdem sind fast 9000 Episoden entstanden. In Deutschland lief die Seifenoper unter dem Namen "Reich und schön" bis dato unter anderem bei Tele5, RTL und lange Zeit auch im Vormittagsprogramm des ZDF. Jetzt kehren die Geschichten rund Familien Forrester, Logan, Spencer und Spectra zurück – wenn auch nur im Pay-TV. Warner TV Serie hat angekündigt, die Soap ab dem 5. September in seinem Mittagsprogramm zu zeigen. Montags bis Freitags ab 11:40 Uhr sind Doppelfolgen geplant.

Der Sender steigt mit der zur 31. Staffel gehörenden 7800. Folge von "Reich und schön" ein. Im Fokus der Serie stehen die Forresters, die in Los Angeles ein erfolgreiches Modeunternehmen führen. Es gibt zahlreiche Verbindungen, nicht selten skandalöser Natur, mit der ebenfalls erfolgreichen Familie Logan. Allen voran mit Brooke, die nach vielen turbulenten Jahren erneut mit Ridge, dem Forrester-Creations-CEO, verheiratet ist. Auch ihr Leben hat zahlreiche Ups and Downs. Unter anderem gibt es Ermittlungen gegen sie wegen versuchten Mordes an Bill Spencer. Bill jedenfalls ist überzeugt, dass Brooke ihm nach dem Leben trachtete, aber auch dessen Tochter Steffy, deren Ehe dank Bill vor dem Aus steht, wird verdächtigt…



Warner TV Serie könnte theoretisch über lange Zeit das Mittagsprogramm mit der Daily-Soap füllen. Zum einen hat man einen recht großen Abstand zur aktuellen CBS-Ausstrahlung (Episode 7800 lief in den USA erstmals im Frühjahr 2018), zum anderen ist die Zukunft der Produktion im Mutterland bereits jetzt bis ins Jahr 2024 hinein gesichert. Deutsche Fans der Seifenoper werden sich ab September aber an neue Stimmen gewöhnen müssen. Die Synchronsprecherinnen und -sprecher wurden ausgetauscht.

Auf Abruf werden die Soap-Folgen über die Sky-Angebote längerfristig verfügbar sein. Bei den meisten anderen Anbietern stehen die aktuellen Episoden eine Woche lang auf Abruf bereit, erklärte Warner TV-Serie gegenüber DWDL.de.