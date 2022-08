am 11.08.2022 - 08:35 Uhr

Sehr stabile Quartalszahlen hat ProSiebenSat.1 am Donnerstagmorgen präsentiert. Der Konzernumsatz stieg auf 1,055 Milliarden Euro und lag somit leicht über dem Vorjahreswert. Mit einem adjusted EBITDA von 166 Millionen wurde exakt der Vorjahreswert erneut erreicht. Diese Entwicklung beweise, so erklärte es Vorstandsvorsitzender Rainer Beaujean, dass das Unternehmen dank seiner "diversifizierten Aufstellung krisenfester als viele andere Medienunternehmen" sei. "So konnten wir trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen als Gruppe unser Wachstum fortsetzen. Treiber war hierfür neben unserem Entertainment-Segment auch das Commerce & Ventures-Geschäft", führte der ProSiebenSat.1-Boss aus.

Erstmals im ersten Halbjahr zwei Milliarden umgesetzt

All das führte dazu, dass ProSiebenSat.1 nach eigenen Angaben erstmals in einem ersten Halbjahr einen Umsatz in Höhe von knapp über zwei Milliarden Euro umgesetzt hat. Das Umsatzplus gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 betrug somit ein Prozent. Rechnet man Währungsschwankungen und die Leistungen der verkauften Unternehmensteile heraus, stieg er gar um zwei Prozent. Wohl auch aufgrund der starken ersten Jahreshälfte blickt Rainer Beaujean nach eigenen Aussagen "weiter zuversichtlich" auf die zweite Jahreshälfte.