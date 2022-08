Eigentlich wollte Sat.1 die zunächst dreiteilige Dokureihe "Stark, stärker" bereits am späteren Abend des 20. Juni debütieren lassen. Doch in Folge der miserablen Quoten von "Birgits starke Frauen" sah der Sender sich damals gezwungen, die Primetime umzubauen und lieber auf Doppelfolgen der Ranking-Show "111" zu setzen. Aufgegeben wurde "Stark, stärker" aber nicht – und auch daran, dass der spätere Montagabend der richtige Platz für das Format ist, scheint man in der Führungsetage von Sat.1 weiter zu glauben.

Die Doku wird ab Ende August nun Lead-Out der neuen Primetime-Sendung "Das Haus am Meer" mit Julia Leischik. Geändert wurde allerdings die Ausstrahlungsreihenfolge. Am 29. August soll es um 22:30 Uhr nun mit einer Ausgabe über Powerfrauen losgehen. Produziert wurden obendrein noch Sendungen über "Golden Oldies" und Tierretter. Ende August geht es in der Inhouse-Produktion von Seven.One um Unternehmerinnen, Umweltschützerinnen und Alltagsheldinnen, die "Grenzen niederreißen" und ihre Lebensentwürfe selbst in die Hand nehmen.