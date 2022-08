Die Kelly Family will im November nicht nur ein neues Studio-Album veröffentlichten, sondern auch auf Tour gehen. Da kommt Promo im Vorfeld natürlich gerade recht - in diesem Fall im Stil einer sich über fünf Wochen erstreckenden Doku-Reihe bei RTLzwei unter dem Titel "The Kelly Family - Die Reise geht weiter". Die Geschwister Kathy, Patricia, Joey, Jimmy, John, Paul und Caroline begeben sich darin im originalen Kelly-Bus, der dafür eigens restauriert wrude, auf eine Reise durch Europa, um noch einmal die wichtigsten Stationen ihrer Karriere abzufahren.

Dabei wollen sie Erinnerungen schwelgen und "das verloren gegangene Kelly-Family-Gefühl wiederaufleben zu lassen", wie es in der Mitteilung heißt. In diesem Zusammenhang soll es ab dem 5. September immer montags um 20:15 Uhr bei RTLzwei neben Rückblicken auf die Highlights ihrer Musikkarriere auch intime Einblicke ins Hier und Jetzt zu sehen geben.

Die erste Station des grün-roten Doppeldeckerbuses ist Rom, wo Familienvater Dan einst studiert hat, in Wien erinnern sich die Kellys an ein Konzert vor 200.000 Menschen, auf der Suche nach ihren irischen Wurzeln machen sie aber natürlich auch Halt in Dublin, wo sie das Grab ihres Vaters besuchen. In Paris wiederum musizieren sie wie einst erneut in der Metro, weitere Stationen sind in Speyer und Köln, ehe der Endpunkt am Grab ihrer Mutter in Spanien erreicht wird.